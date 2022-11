Studenten beim Feiern. Foto: Jan Woitas up-down up-down Universität Greifswald Traurige Studenten: Mensaclub schließt nach fast 30 Jahren Von Frank Liebetanz | 24.11.2022, 09:19 Uhr

Ist „Glow in the Dark“ mit elektronischer Tanzmusik am letzten Sonnabend im November die letzte Veranstaltung im Mensaclub in Greifswald? Das Studierendenwerk zieht aus der alten Mensa aus, das bedeutet vermutlich das Ende des Clubs an diesem Ort.