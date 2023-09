Landwirtschaft zum Anfassen Mela öffnet mit Baumklettern für Kinder und Tierschauen Von Torsten Roth | 07.09.2023, 11:57 Uhr Star der Agrarschau: das MeLa-Tier 2023 Uckermärker Rind Foto: Torsten Roth up-down up-down

800 Aussteller, mehr als 900 Tiere, ein dichtes Messeprogramm: In einer Woche öffnet die 32. Mela in Mühlengeez. Was auf der großen Agrarschau in diesem Jahr zu sehen ist.