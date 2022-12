Krankenhaus Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbol up-down up-down Unfall Mehrere Verletzte bei Unfall mit drei Fahrzeugen nahe Jarmen Von dpa | 11.12.2022, 19:45 Uhr

Auf der Bundesstraße 110 sind am Sonntag unweit von Jarmen (Vorpommern-Greifswald) mehrere Autos miteinander kollidiert. Wie ein Polizeisprecher sagte, wurden dabei nach ersten Erkenntnissen mindestens vier Menschen verletzt. Der Unfall, in den wohl mindestens drei Autos verwickelt waren, habe sich am Nachmittag zwischen Groß Toitin und Neetzow ereignet. Weitere Einzelheiten seien noch nicht bekannt. Die B 110 wurde in beiden Richtungen zur Bergung gesperrt. In Mecklenburg-Vorpommern herrschte am Sonntag Frost, in Teilen des Landes gab es starke Schneefälle.