Gewerkschaften Mehrere Hundert Teilnehmer bei Warnstreiks der IG Metall Von dpa | 03.11.2022, 16:47 Uhr

In Mecklenburg-Vorpommern haben sich am Donnerstag mehrere Hundert Menschen an den Warnstreiks in der Metall- und Elektroindustrie beteiligt. Nach Angaben der IG Metall waren bei den Streiks bei Liebherr-MCCtec und EEW Special Pipe Constructions in Rostock insgesamt 500 Menschen dabei. Bei der MAT-Gießerei in Ueckermünde waren es nach Gewerkschaftsangaben 150 und bei der Fertigungstechnik Nord in Gadebusch 120.