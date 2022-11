Ein Warndreieck steht in der Nähe einer Unfallstelle Foto: Stefan Sauer/dpa/Symbolbild up-down up-down Wetter Mehrere Glätteunfälle in MV: Drei Verletzte Von dpa | 19.11.2022, 15:31 Uhr

Auf glatten Straßen haben sich in Mecklenburg-Vorpommern mindestens 17 Unfälle ereignet. Drei Menschen wurden nach Angaben der Polizei am Samstagmorgen verletzt. Auf der A20 im Kreuz Wismar sei ein Auto nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und mit der Leitplanke kollidiert. Fahrer und Beifahrer wurden verletzt in ein Krankenhaus gebracht, wie das Polizeipräsidium Rostock mitteilte.