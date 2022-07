ARCHIV - Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Einsatzfahrzeugs der Feuerwehr. Foto: Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild FOTO: Philipp von Ditfurth up-down up-down Wetter Mehrere Brände bei Superhitze im Nordosten Von dpa | 21.07.2022, 08:54 Uhr

Bei brütender Hitze mussten Feuerwehren am Mittwoch zu mehreren Feld- und Fahrzeugbränden in Mecklenburg-Vorpommern ausrücken. Wie Sprecher von Polizei und Feuerwehren am Donnerstag sagten, entstand ein Gesamtschaden von mehreren Hunderttausend Euro, verletzt wurde niemand.