ARCHIV - Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Streifenwagens der Polizei. Foto: Christoph Soeder/dpa/Symbolbild FOTO: Christoph Soeder Rostock Mehrere Brandanschläge auf Autos: Polizei hofft auf Hinweise Von dpa | 19.05.2022, 16:10 Uhr

Nach mehreren Brandstiftungen an Autos im Rostocker Stadtteil Lütten Klein hofft die Polizei auf Hinweise zu den Tätern. Wie ein Polizeisprecher am Donnerstag sagte, ereignete sich am Mittwochabend der letzte Vorfall, bei dem ein Passant nur durch Zufall einen größeren Schaden verhinderte.