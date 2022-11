Sollen künftig stündlich fahren: Nahverkehrszüge zwischen Rostock, Schwerin und Hamburg Foto: Volker Bohlmann up-down up-down Nahverkehr Mehr Zug-Komfort für Hamburg-Pendler aus MV Von Torsten Roth | 08.11.2022, 14:26 Uhr

Ab auf die Schiene: MV will mit neuen Angeboten auf der Hamburg-Linie um mehr Fahrgäste werben. Was Reisende in den kommenden Jahren erwartet.