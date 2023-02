Camping Foto: Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dp up-down up-down Vorpommern-Rügen Mehr Naturschutz auf Campingplatz: Land sucht Pächter Von dpa | 02.02.2023, 12:41 Uhr

Der bei Campern sehr beliebte Zeltplatz am breiten Nordstrand des Ostseebades Prerow soll zum Schutz der Natur verkleinert und künftig auch ökologisch betrieben werden. „Erwartet wird ein Konzept, das in jeder Hinsicht Modellcharakter besitzt. Dabei spielen neben der Verbindung von Tourismus und Naturschutzzielen auch eine klimaneutrale Bauweise und Energieversorgung eine Rolle“, betonte Umweltminister Till Backhaus (SPD) am Donnerstag in Schwerin.