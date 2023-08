Demonstration am 16. September Mehr Hass gegen queere Menschen in MV: Community setzt sich zur Wehr Von Katharina Golze | 18.08.2023, 12:56 Uhr Der Christopher Street Day in Schwerin: Am 16. September wird es eine Demo gegen Queerfeindlichkeit geben. Foto: dpa-Zentralbild up-down up-down

Geklaute Regenbogenfahnen, homofeindliche Sticker, Hass im Netz: Die Anfeindungen gegen die queere Community in MV werden lauter und häufiger. Warum das so ist und was Betroffene tun können.