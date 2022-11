Ein Kind spielt in einer Kita Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Illustration up-down up-down Kinderbetreuung Mehr Geld vom Land für Erzieherstellen geplant Von dpa | 09.11.2022, 18:50 Uhr

Mecklenburg-Vorpommern will seine Ausgaben für die Kinderbetreuung erneut aufstocken. In den kommenden drei Jahren sollen zusätzlich insgesamt 13 Millionen Euro für eine bessere Personalausstattung in den Kitas bereitgestellt werden. Da künftig Auszubildende im ersten und zweiten Lehrjahr nicht mehr bei der Personalstellenbemessung angerechnet werden, könnten zusätzliche Mitarbeiter eingestellt werden, erklärte Bildungsministerin Simone Oldenburg am Mittwoch im Landtag in der ersten Lesung des neuen Landeskita-Gesetzes.