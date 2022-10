MV-Sozialministerin Drese Foto: Jens Büttner/dpa/Archivbild up-down up-down Bundeshilfe Mehr Geld für Sportprojekte von Vereinen und Schulen Von dpa | 13.10.2022, 18:06 Uhr

Sportvereine und Schulen bekommen als Reaktion auf coronabedingte Einschränkungen für gemeinsame Projekte einmalig mehr Geld. „In diesem Jahr stockt das Sozialministerium aufgrund der vielen Anträge die Mittel um weitere 60.000 Euro aus dem Bundesprogramm "Aufholen nach Corona" auf. Wir leisten damit einen wichtigen Beitrag zur Bewegungsförderung von Kindern und Jugendlichen, etwa in der Nachmittagsbetreuung in den Schulen des Landes“, sagte die für Sport zuständige Sozialministerin Stefanie Drese (SPD) am Donnerstag in Schwerin.