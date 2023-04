Müritz-Nationalpark Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/ZB/Archivbild up-down up-down Hohenzieritz Mehr Buchen und mehr Wald im Müritz-Nationalpark Von dpa | 17.04.2023, 11:21 Uhr

Im Müritz-Nationalpark wächst der Wald - und als Baumart übernimmt die Buche ganz langsam das Kommando. Durch Verzicht auf forstliche Nutzung verdängen Buchen durch ihre großen Kronen langsam Kiefern, Eichen und andere Baumarten, wie Wald-Forschungsleiter Matthias Schwabe vom Nationalparkamt am Montag bei einer Schulung von Touristikern in Hohenzieritz (Mecklenburgische Seenplatte) sagte. Auch die Blaubeeren, die bisher noch auf vielen Flächen an der Müritz vorkommen und an Kiefernwälder gebunden sind, werden demzufolge nach und nach verschwinden. Bis es aber zu sehr großflächigen Veränderungen komme, werde es noch Jahrzehnte dauern.