Kabinett Mehr Brandschutz für Tierzuchtanlagen in MV Von dpa | 06.06.2023, 15:13 Uhr

Zwei Jahre nach einem verheerenden Großbrand in der Schweinezuchtanlage Alt Tellin (Landkreis Vorpommern-Greifswald) mit fast 50.000 verendeten Tieren sollen die Brandschutz-Vorschriften in Mecklenburg-Vorpommern verschärft werden. Die Landesregierung hat am Dienstag den Entwurf einer entsprechenden Richtlinie beraten und die Verbandsanhörung gestartet, wie der zuständige Innenminister Christian Pegel (SPD) mitteilte.