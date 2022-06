ARCHIV - Verschiedene Stimmzettel stecken in einem Stimmzettelumschlag zur Briefwahl. Foto: Friso Gentsch/dpa/Symbolbild FOTO: Friso Gentsch Wahl Mehr als 5400 Menschen beantragen Briefwahl in Greifswald Von dpa | 03.06.2022, 16:39 Uhr

Rund eine Woche vor der Oberbürgermeisterwahl in Greifswald haben mehr als 5400 Menschen Briefwahl beantragt. „Bereits jetzt ist das Interesse sehr hoch“, teilte die Stadt am Freitag mit. Bei der Wahl am 12. Juni sind demnach etwa 47.600 Menschen wahlberechtigt.