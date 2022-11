Kita Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Illustration up-down up-down Schwerin Mehr als 2000 Kita-Kinder einen Tag lang ohne Strom Von dpa | 02.11.2022, 12:05 Uhr

In den städtischen Kindertagesstätten in Schwerin sind am Mittwoch Licht und elektrisch betriebene Geräte ausgeblieben. „Stromlos durch den Tag“ hieß das Projekt, mit dem die stadteigene Kita GmbH am Mittwoch testen wollte, wie die Einrichtungen mit einem Strom-Blackout umgehen würden und wie die Kinder reagieren.