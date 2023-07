Blaulicht Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild up-down up-down Ermittlungen Mehr als 20 Autos in Neubrandenburg demoliert: Hoher Schaden Von dpa | 24.07.2023, 13:13 Uhr

Unbekannte haben nachts in Neubrandenburg auf einen Schlag mehr als 20 Autos demoliert. An den Fahrzeugen im Vogelviertel nördlich des Bahnhofs wurden unter anderem Spiegel abgetreten und Karosserien verbeult, wie eine Polizeisprecherin in Neubrandenburg sagte. Der Gesamtschaden wird auf mehrere zehntausend Euro geschätzt. Als Tatzeitraum könne die Zeit zwischen 03.00 und 05.00 Uhr frühmorgens am Montag eingegrenzt werden. Betroffen waren geparkte Autos an Straßenrändern, aber auch unter Carports. Die Polizei vermutet einen Zusammenhang.