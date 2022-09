Protestaktionen gegen Energiepolitik Foto: Jens Büttner/dpa up-down up-down Demonstrationen Mehr als 10.500 Menschen bei Protesten gegen Energiepolitik Von dpa | 19.09.2022, 22:14 Uhr

Die Zahl der Protestteilnehmer wächst im Nordosten sprunghaft. Am Montag wurden mit mehr als 10 000 Menschen annähernd doppelt so viele wie in der Vorwoche gezählt. Das Gros eint der Protest gegen hohe Energie- und Lebensmittelpreise.