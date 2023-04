Motorradfahrer Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/S up-down up-down Mecklenburger Motorradtreffen feiert Jubiläum Malchin bereitet sich auf Ansturm von Motorradfans vor Von Winfried Wagner/dpa | 24.04.2023, 08:56 Uhr

In Malchin steigt am Wochenende das 30. Mecklenburger Motorradtreffen. Ein vielfältiges Programm findet am Sonntag seinen Höhepunkt.