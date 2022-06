ARCHIV - Mecklenburg-Vorpommerns Sozialministerin Stefanie Drese während eines Interviews. Foto: Jens Büttner/dpa/Archivbild FOTO: Jens Büttner Sozialministerium Mecklenburg-Vorpommern plant Integrationsgesetz Von dpa | 17.06.2022, 12:45 Uhr

Mecklenburg-Vorpommern will mit einem Integrationsgesetz Eingliederung und Teilhabe von Menschen mit Migrationsgeschichte rechtlich regeln und damit auch die Rahmenbedingungen verbessern. „Wir sind ein weltoffenes Land und werden das mit dem Gesetz auch noch einmal deutlich machen“, sagte Sozialministerin Stefanie Drese (SPD) am Freitag am Rande einer Fachtagung in Schwerin. Die Beratung mit Vertretern von Verbänden, Vereinen, Initiativen und Kommunen sei Auftakt zu einem breiten Dialog bei der Erarbeitung des Gesetzes. Der Entwurf solle 2023 dem Landtag zur Beratung vorgelegt, das Gesetz dann möglichst Anfang 2024 wirksam werden.