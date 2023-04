MV-Sozialministerin Stefanie Drese ist die Schirmherrin des Preises. Archivfoto: Jens Büttner/dpa up-down up-down Flucht und Migration Mecklenburg-Vorpommern lobt erstmals Integrationspreis aus Von dpa | 14.04.2023, 17:23 Uhr

Unter dem Motto „Zuhause in MV“ könnten sich Vereine, Verbände, Organisationen und Einzelpersonen mit ihrem Engagement bewerben, teilte die Landesintegrationsbeauftragte Jana Michael am Freitag in Schwerin mit.