Historische Briefmarke aus Sachsen-Anhalt unter dem Hammer Foto: Boris Roessler/dpa/Archivbild up-down up-down Auktion Wertvolle Post: Mecklenburg-Strelitz-Brief für 440.000 Euro versteigert Von dpa | 25.03.2023, 16:44 Uhr

In Wiesbaden sind am Samstag zahlreiche Briefe mit besonderen Marken für viele Tausend Euro versteigert worden. Auch mehrere Briefe aus dem Norden waren mit dabei. Einer davon ging für 440. 000 Euro an den Höchstbietenden.