Die American Footballer der Mecklenburg Bulls bestreiten am Samstag, 24. September, in Schwerin ihr letztes Saisonspiel. Geboten wird ein Landes-Derby: „Football made in Mecklenburg“ trifft auf das „Team Vorpommern“. Gegner im heimischen Stadion am Lambrechtsgrund sind die Vorpommern Vandals. Das Kräftemessen startet um 14 Uhr mit dem Kick-Off. Zuletzt standen sich Bulls und Vandals am 3. Juli in Greifswald gegenüber. Die Vorpommern siegten nach hartem Kampf mit 26:14. Mit den eigenen Zuschauern im Rücken wollen diesmal die Männer aus Schwerin und Umgebung als Sieger vom Platz gehen und so ihre zweite Ligasaison überhaupt beenden.