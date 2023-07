Schriftliche Abiturprüfungen Foto: Bernd Wüstneck/dpa/Archivbild up-down up-down Bildung Mathe-Abi in MV wird um einen Punkt hochgewertet Von dpa | 03.07.2023, 10:48 Uhr

Das schriftliche Mathematik-Abitur in Mecklenburg-Vorpommern wird einen Notenpunkt hochgewertet. Die Bearbeitungszeit der Aufgaben sei von Experten im Nachhinein als zu kurz eingeschätzt worden, sagte Bildungsministerin Simone Oldenburg (Linke) am Montag in Schwerin. Außerdem sei dieser Abiturjahrgang in der 10. Klasse wegen der Corona-Beschränkungen von Dezember bis Mai in MV im Distanzunterricht gewesen. Das wirke sich nach Aussage der Experten gerade in Mathematik negativ aus. Im Mathe-Grundkurs lag der Notendurchschnitt des schriftlichen Mathe-Abis bei 4,0 beziehungsweise 4,2 und damit deutlich unter dem Niveau des Vorjahres. Um die Prüfung zu bestehen, sind fünf Punkte nötig.