Manuela Schwesig (SPD), die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, wird von Karl Lauterbach (SPD), Bundesgesundheitsminister zum Auftakt der 17. Branchenkonferenz Gesundheitswirtschaft vor dem Tagungshotel begrüßt. Foto: Jens Büttner/dpa
Masterplan Gesundheitswirtschaft an Schwesig übergeben
16.06.2022, 11:57 Uhr

Die Gesundheitssektor in Mecklenburg-Vorpommern soll in den kommenden Jahren als Schlüsselbranche des Landes weiterentwickelt werden. Dazu wurde ein „Masterplan Gesundheitswirtschaft 2030“ Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) am Donnerstag zu Beginn der 17. Nationalen Branchenkonferenz Gesundheitswirtschaft überreicht. „Der Masterplan ist kein starrer Plan, nachdem in jedem Jahr bestimmte Vorgaben zu erfüllen sind“, sagte die Regierungschefin in Rostock.