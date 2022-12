Schule Foto: Marijan Murat/dpa/Symbolbild up-down up-down Schulen Maßnahmen für bessere Deutsch-Leistungen von Grundschülern Von dpa | 09.12.2022, 12:03 Uhr

Nach schlechten Leistungstests deutscher Grundschüler hat Bildungsministerin Simone Oldenburg (Linke) Konsequenzen für Mecklenburg-Vorpommern angekündigt. So soll in der Kita ein Sprachtest eingeführt werden, um sicherzustellen, dass die Kinder sprachlich ausreichend fit in die Schule kommen. Wie das Ministerium am Freitag weiter mitteilte, soll in den ersten vier bis sechs Schulwochen bei jedem Erstklässler festgestellt werden, welche individuellen Lernvoraussetzungen er oder sie hat. Vor allem Kinder, bei denen zu Hause nicht deutsch gesprochen wird, haben oft Probleme beim Schulstart, weil sie die Lehrer nicht verstehen.