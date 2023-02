Kapital und Macht: Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) ist immer einen Putin- und Gazprom-freundlichen Kurs gefahren. Was hat sich seit Beginn des Krieges geändert? Grafik: dpa / Collage: dens up-down up-down Ein Jahr Ukraine-Krieg Marx und Manu – wie der Krieg die Politik in MV (nicht) verändert hat Von Uwe Reißenweber | 23.02.2023, 16:55 Uhr

Ein Jahr russischer Angriffskrieg in der Ukraine. Ein Jahr, in dem sich auch die Landespolitik in MV vielen Fragen stellen muss. Denn das kleine, strukturschwache Bundesland ist auf ganz besondere Weise mit diesem Krieg verbunden. Was hat sich geändert, hat sich überhaupt etwas geändert? Eine Analyse.