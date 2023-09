Festspiele MV Martynas Levickis: Und plötzlich stand ein Mann mit Revolver neben ihm Von Christoph Forsthoff | 15.09.2023, 13:57 Uhr Martynas Levickis in Grabow Foto: Festspiele MV/Oliver Borchert up-down up-down

Hinter dem Preisträger in Residence liegen drei aufregende Monate, in denen es auch skurrile, zum Glück aber nur eine etwas Furcht einflößende Begegnung gab. Was bleibt, ist ein ganz neuer Blick auf das Akkordeon, mit dem der Virtuose in Mecklenburg-Vorpommern 30 Konzerte gab.