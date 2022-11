Der Rostocker Musiker Marteria (M.) berichtete 400 Schülern von seiner Reise durch Amazonien, die er mit Rap-Kollege Tino Bartos (l.) und Oliver Nemec vom Verein „Plant for Future“ (r.) erlebt hat. Foto: Georg Scharnweber up-down up-down Doku „Der Amazonas-Job“ Marteria sucht mit „Plant for Future“ im Regenwald den „Hansa-Frosch“ Von Katharina Golze | 17.11.2022, 20:34 Uhr

Drei Wochen Amazonien, eine Doku, ein neuer Song – davon berichtete Marteria Schulklassen im Volkstheater und will so ein Waldstück und einen Frosch in Peru retten.