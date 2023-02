Jan Christian Kaack Foto: Christophe Gateau/dpa/Archivbild up-down up-down Verteidigung Marineinspekteur für Wehrpflicht nach dem Modell Norwegens Von dpa | 05.02.2023, 08:41 Uhr

Die Debatte über eine mögliche Rückkehr zu einer Wehrpflicht in Deutschland ist aus Sicht von Marineinspekteur Jan Christian Kaack keine Gespensterdiskussion. Er sei immer ein Anhänger der Wehrpflicht gewesen und in seiner über zweijährigen Tätigkeit in Norwegen darin bestärkt worden, sagte der Vizeadmiral der Deutschen Presse-Agentur (dpa). „Ich glaube, dass eine Nation, die in diesen Zeiten auch resilienter werden muss, ein besseres Verständnis hat, wenn wir eine Durchmischung mit den Soldaten haben.“