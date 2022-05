Landtagssitzung Mecklenburg-Vorpommern FOTO: Jens Büttner Bundesrat zu LNG Manuela Schwesig fordert zwei Gas-Terminals in MV Von Max-Stefan Koslik | 20.05.2022, 15:40 Uhr

Bundesrat stimmte am Freitag neuen Regeln für LNG und Energie-Enteignungen zu. Verflüssigtes Erdgas (LNG) soll helfen, Deutschland aus der Abhängigkeit von russischem Gas zu lösen. MV-Ministerpräsidentin will zwei Terminals an der Ostseeküste.