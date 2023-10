Flüchtlingsgipfel Anfang November Manuela Schwesig fordert, irreguläre Migration einzudämmen Von Max-Stefan Koslik | 07.10.2023, 05:00 Uhr Landtagswahlkampf in Hessen mit SPD-Spitzenkandidatin Foto: Andreas Arnold up-down up-down

Bund und Länder kommen am 6. November zu einem Flüchtlingsgipfel zusammen. In der kommenden Woche treffen sich die Ministerpräsidenten in Frankfurt. Manuela Schwesig (SPD) in Schwerin stellt schon jetzt Forderungen auf.