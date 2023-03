Notaufnahme Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbol up-down up-down Unfälle Mantel eingeklemmt: Frau von Auto mitgeschleift und verletzt Von dpa | 17.03.2023, 12:39 Uhr

Eine Beifahrerin ist auf der Insel Usedom bei einem ungewöhnlichen Unfall beim Aussteigen aus einem Auto schwer verletzt worden. Der Mantel der 64-Jährigen hatte sich am Freitag in der Tür eingeklemmt, wie eine Polizeisprecherin sagte. Die 69 Jahre alte Fahrerin fuhr demnach in Ulrichshorst bei Korswandt los, ohne das zu merken. Die ausgestiegene Beifahrerin sei mehrere Meter mitgeschleift worden, bevor der Wagen gestoppt habe. Die Frau sei schwer verletzt in eine Klinik gekommen.