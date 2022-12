Blaulicht Foto: Daniel Vogl/dpa/Symbolbild up-down up-down Bad Sülze Mann will tiefgekühlte Gans aus Supermarkt stehlen Von dpa | 24.12.2022, 14:38 Uhr

Ein Unbekannter hat in Bad Sülze im Kreis Vorpommern-Rügen versucht, eine Weihnachtsgans zu stehlen. Der Dieb habe am Donnerstag in einem Supermarkt eine tiefgekühlte Gans in einen Rucksack gesteckt und versucht, den Laden zu verlassen, ohne den Weihnachtsschmaus zu bezahlen, teilte die Polizei Stralsund mit. Ein Ladendetektiv habe die Tat beobachtet und sei eingeschritten. Der Unbekannte flüchtete und ließ seinen Rucksack samt Beute zurück. Ein Kassierer stellte sich dem Dieb in den Weg, dieser nahm nach den bisherigen Ermittlungen eine Flasche aus einem Regal und schlug dem Angestellten auf den Hinterkopf. Der Kassierer sei leicht verletzt worden. Der etwa 30 bis 40 Jahre alte Täter entkam.