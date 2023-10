Kriminalität Mann wegen Fahrens ohne Führerschein festgenommen Von dpa | 18.10.2023, 09:08 Uhr | Update vor 7 Min. Handschellen Foto: Stefan Sauer/dpa/Illustration up-down up-down

Weil er wegen Fahrens ohne Führerschein per Haftbefehl gesucht wurde, ist ein aus der Türkei eingereister 28-Jähriger direkt am Hamburger Flughafen festgenommen worden. Die Überprüfung seiner Personalien bei der grenzpolizeilichen Einreisekontrolle hatte am Dienstagnachmittag den Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Neuruppin angezeigt, wie die Bundespolizei am Mittwoch in Hamburg mitteilte.