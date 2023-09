Nordwestmecklenburg Mann verpasst Zugausstieg und zieht Notbremse: Ermittlungen Von dpa | 06.09.2023, 08:19 Uhr Polizei Foto: Christoph Soeder/dpa/Symbolbild up-down up-down

Ein Mann soll am Montagnachmittag im Zug von Wismar nach Berlin den Ausstieg fast verpasst und dann missbräuchlich die Notbremse gezogen haben. Er hat sich während der Abfahrt des Zuges in Bad Kleinen in der Bahn noch von Angehörigen verabschiedet, als der Zug schon anrollte, wie ein Sprecher der Bundespolizei am Mittwoch sagte. Er wäre nach den Angaben vermutlich nicht mehr rechtzeitig hinausgekommen, weshalb er die Notbremse gezogen habe.