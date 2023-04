Ein Einsatzfahrzeug der Polizei steht am Straßenrand Foto: Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild up-down up-down Gewalttat Mann und Frau vor Supermarkt bedroht: 45-Jährige verletzt Von dpa | 02.04.2023, 18:34 Uhr

Vor einem Supermarkt in Stralsund sollen am Samstag eine Frau und ein Mann von einem Unbekannten mit einem Messer bedroht worden sein. Es sei zu einem Gerangel gekommen, bei dem die 45 Jahre alte Frau leichte Verletzungen an der Hand erlitt, teilte die Polizei am Sonntag mit. Es seien keine Schnittverletzungen. Ihr Begleiter im Alter von 56 Jahren blieb unverletzt. Der mutmaßliche Täter sei unerkannt zu Fuß geflüchtet.