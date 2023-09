Am Sonntagvormittag ereignete sich auf der Kreuzung bei Jarmen ein schwerer Verkehrsunfall. Laut Polizei befuhr ein 65-Jähriger mit einem Skoda die L 35 von Jarmen in Richtung Altentreptow. Zeitgleich fuhr ein 69-Jähriger mit einem Hyundai die B110 von Anklam in Richtung Demmin. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Dabei wurde der Hyundai gegen die Ampel geschleudert. Der Fahrer aus Thüringen erlitt so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle verstarb.

Kreuzung für drei Stunden gesperrt

Zwei Frauen, die sich ebenfalls im Hyundai befanden, wurden durch den Aufprall schwer verletzt und in Klinikum Greifswald gebracht. Der Fahrer des Skoda und sein 83-jähriger Beifahrer wurden durch den Unfall leicht verletzt. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme kam es für zirka drei Stunden zu Verkehrseinschränkungen.

Die genaue Unfallursache ist Gegenstand weiterer Ermittlungen. Bei dem Rettungseinsatz waren neben der Polizei fünf Rettungswagen, ein Rettungshubschrauber und die Feuerwehren der umliegenden

Gemeinden mit 24 Kameraden im Einsatz. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und wurden durch einen Abschleppdienst geborgen. Es entstand ein Sachschaden von 60.000 Euro.