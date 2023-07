Handschellen Foto: David Inderlied/dpa/Illustration up-down up-down Kriminalität Mann steckt Auto der Nachbarin in Brand Von dpa | 16.07.2023, 19:04 Uhr

Ein Mann soll in Wolgast (Vorpommern-Greifswald) am Samstag das Auto einer Nachbarin in Brand gesetzt haben. Der 40-Jährige sei dabei beobachtet worden, wie er Benzin über das Auto der 20-jährigen Frau auf der Straße goss und dies danach entzündete, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag. Er wurde kurz danach in der Nähe gefasst. Das Motiv sei noch unklar. Durch den Brand wurde der Wagen vollständig zerstört und ein weiteres Auto beschädigt.