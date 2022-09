Blaulicht Foto: Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild up-down up-down Neubrandenburg Mann soll nach Angriff mit Axt auf der Flucht sein Von dpa | 09.09.2022, 14:12 Uhr

In Neubrandenburg soll ein Mann einen Passanten angegriffen und derzeit mit einer Axt auf der Flucht sein. Nach ersten Erkenntnisse habe er am Freitag zuvor versucht, eine Scheibe des Migrationszentrums in der Demminer Straße zu beschädigen, teilte die Polizei mit. Der Passant sei leicht verletzt. Es werde vermutet, dass der Flüchtige sich weiterhin im Norden Neubrandenburgs aufhalten könnte. Aktuell seien alle verfügbaren Einsatzkräfte an der Fahndung nach dem Mann beteiligt. Ein Polizeihubschrauber sei ebenfalls im Einsatz. Der Flüchtige soll ein Fahrrad dabeihaben.