Rostock Mann soll mit Schreckschusswaffe vom Balkon gefeuert haben Von dpa | 04.10.2023, 21:52 Uhr | Update vor 45 Min.

Ein 19-Jähriger soll vom Balkon seiner Wohnung in Rostock mit einer Schreckschusswaffe in die Luft geschossen gehaben. Am Mittwochnachmittag sei die Polizei per Notruf darüber benachrichtigt worden, dass zwei maskierte Männer von einem Balkon aus mit einer Pistole schießen würden, teilten die Beamten am Abend mit. Sie trafen den 19 Jahre alten Mieter der betreffenden Wohnung im Hausflur an, auf seinem Balkon fanden sie dann mehrere Hülsen von Schreckschussmunition.