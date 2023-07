Polizei Foto: Daniel Karmann/dpa/Symbolbild up-down up-down Straftaten Mann soll Kind in Wohnung gelockt und geküsst haben Von dpa | 23.07.2023, 15:19 Uhr

Ein siebenjähriges Mädchen ist laut Polizei am Samstag in Rostock-Lichtenhagen von einem Mann in dessen Wohnung gelockt und dort mehrfach geküsst worden. Er soll das Kind am Pfandautomaten eines Supermarktes angesprochen haben, teilte das Polizeipräsidium Rostock am Sonntag mit. Das Mädchen sei mit dem Mann mitgegangen. Da die Küsse dem Kind unangenehm gewesen seien, habe es die Wohnung verlassen und sofort seinem Vater, der bereits nach seiner Tochter gesucht habe, von dem Geschehen erzählt.