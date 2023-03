Justitia Foto: Rolf Vennenbernd/dpa/Symbolbild up-down up-down Landgericht Neubrandenburg Mann soll Jungen missbraucht haben: Prozess nicht öffentlich Von dpa | 09.03.2023, 11:25 Uhr

Am Landgericht Neubrandenburg hat ein Prozess gegen einen Mann aus Stavenhagen (Mecklenburgische Seenplatte) begonnen, der Jungen mit Videospielen in seine Wohnung gelockt und sexuell missbraucht haben soll. Die Verhandlung wird hinter verschlossenen Türen geführt, denn Richterin Daniela Lieschke schloss die Öffentlichkeit zu Beginn auf Antrag von Verteidiger Stafen Tabbert am Donnerstag aus. Damit soll den höchstpersönlichen und schützenswerten Details aus dem Leben des Angeklagten sowie der minderjährigen Jungen Rechnung getragen werden. Das Urteil soll nach bisheriger Planung öffentlich verkündet werden.