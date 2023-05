Polizei Foto: Roland Weihrauch/dpa/Symbolbild up-down up-down Landkreis Rostock Mann schwer misshandelt: 32-Jähriger in U-Haft genommen Von dpa | 19.05.2023, 08:01 Uhr

Im Zusammenhang mit einer gewalttätigen Auseinandersetzung in Tarnow (Landkreis Rostock) hat das Amtsgericht Güstrow Haftbefehl gegen den Hauptverdächtigen erlassen. Dem 32-Jährigen aus dem Ort wird unter anderem versuchter Totschlag vorgeworfen, wie eine Polizeisprecherin am Freitag sagte. Er kam in ein Untersuchungsgefängnis. Der Mann soll zusammen mit einer Bekannten am Mittwoch gewaltsam in die Wohnung eines 44 Jahre altes Mannes in Tarnow bei Bützow eingebrochen sein und diesen schwer misshandelt haben.