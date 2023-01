Blaulicht Foto: Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild up-down up-down Auseinandersetzung Mann schwer am Kopf verletzt: Suche nach Täter von Demmin Von dpa | 23.01.2023, 13:57 Uhr

Die Polizei in Demmin (Mecklenburgische Seenplatte) ermittelt im Zusammenhang mit einer gewaltsamen Auseinandersetzung am Wochenende vor einem Kino. Dabei soll ein 36-jähriger Mann aus dem Nachbarkreis Vorpommern-Rügen schwer verletzt worden sein, wie eine Polizeisprecherin am Montag sagte.