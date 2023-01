Gerichtsmikrofon Foto: Friso Gentsch/dpa/Symbolbild up-down up-down Justiz Mann niedergestochen: Plädoyers in Prozess erwartet Von dpa | 19.01.2023, 02:17 Uhr

Im Prozess um einen lebensgefährlichen Messerangriff auf einen Mann in Demmin (Mecklenburgische Seenplatte) werden am Donnerstag (10.00 Uhr) die Schlussvorträge erwartet. Der Angeklagte hatte vor dem Landgericht Neubrandenburg gestanden, mehrfach mit einem Messer auf den 48-jährigen Trinkkumpan eingestochen und ihn liegengelassen zu haben. Als Grund gab er an, dass der Geschädigte seine Mutter beleidigt habe. Dem Demminer werden versuchter Totschlag und gefährliche Körperverletzung vorgeworfen.