Urteil Mann niedergestochen: Gericht verhängt fünf Jahre Haft Von dpa | 19.01.2023, 14:28 Uhr

Für eine lebensgefährliche Messerattacke gegen einen Mann in Demmin (Mecklenburgische Seenplatte) ist der Angeklagte zu einer Haftstrafe von fünf Jahren verurteilt worden. Das Landgericht Neubrandenburg verurteilte den 33-Jährigen am Donnerstag wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung. „Es war Ihnen egal, ob der Mann stirbt“, sagte Richterin Daniela Lieschke in der Urteilsbegründung.