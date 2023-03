Polizei Foto: Roland Weihrauch/dpa/Symbolbild up-down up-down Vorpommern-Greifswald Mann nach Klebeaktion an Schlössern wieder auf freiem Fuß Von dpa | 14.03.2023, 15:20 Uhr

Einen Tag nach einer Türschloss-Klebeaktion gegen Imbisslokale in Greifswald ist ein Tatverdächtiger wieder auf freien Fuß gesetzt worden. Es gebe keinen Anlass, den 32-Jährigen länger als 24 Stunden in Gewahrsam zu behalten, erklärte eine Polizeisprecherin am Dienstag in Neubrandenburg. Der Mann, der wohl zu Besuch in Greifswald war, hatte nach bisherigen Ermittlungen an 14 Einrichtungen Schlösser zugeklebt und politische Parolen geschmiert.