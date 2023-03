Polizei Foto: Roland Weihrauch/dpa/Symbolbild up-down up-down Kriminalpolizei Mann mit rätselhafter Kopfverletzung: Polizei sucht Zeugen Von dpa | 03.03.2023, 11:54 Uhr

Aus ungeklärter Ursache hat ein 71-Jähriger in Stralsund eine lebensgefährliche Kopfverletzung erlitten. Nun sucht die Kriminalpolizei nach Zeugen. Passanten hatten den Mann bereits vor zwei Wochen (17. Februar) spätabends auf dem Boden liegend gefunden, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Er wurde in eine Klinik nach Greifswald gebracht. Ein Sturz als Ursache für die Wunde könne nach medizinischer Einschätzung vermutlich ausgeschlossen werden, doch habe es an jenem Abend starke Sturmböen in der Stadt gegeben. Noch sei also völlig unklar, ob es sich um einen Unglücksfall oder eine Straftat handele.