Blaulicht Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild up-down up-down Polizeieinsatz Mann macht Backofen an und schläft ein Von dpa | 01.09.2022, 05:29 Uhr

Gefährlicher Hunger: Ein 48-jähriger Mann aus Waren (Müritz) wollte sich in seinem Backofen etwas zu essen machen und ist dann im Wohnzimmer eingeschlafen. Er wurde von Polizisten aus seiner „völlig verqualmten“ Wohnung geholt, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Der Rauchmelder der Wohnung im vierten Stock habe ausgelöst. Er sei von einem Notarzt untersucht worden, habe aber in seiner Wohnung bleiben können.